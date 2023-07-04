В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона в Японском море

Активный циклон сместился в акваторию Японского моря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье объявили о штормовом предупреждении на этой неделе. Глава Примгидромета Борис Кубай предупредил о том, что сильные ливни пройдут над краем с 5 по 6 июля. Дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром (до 20 метров в секунду), сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ранее главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова рассказала редакции, что в середине недели циклон выйдет в Японское море. Если он пройдет недалеко от побережья края, то на большей части территории выпадут интенсивные дожди. Судя по всему, именно это и ждет приморцев.

«Во Владивостоке и в южной половине Приморского края утром и днем В ночь с 5 на 6 июля пройдут сильные (15-45 миллиметра за 12 часов и менее), в отдельных районах очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее) и даже ливни (30 миллиметров и более за 1 час и менее).

Непогода сулит подъем воды в реках на 0,3-1,2 миллиметра. На малых водоемах в западных, южных и восточных районов возможны резкие подъемы уровня воды на 1,5-1,8 миллиметров, с подтоплением низких пойм (участок земли прилегающий к реке).

Напомним, в июне на Владивосток обрушился сильный ливень, повсюду образовались «водопады» из дождевой воды. Но где-то уровень воды поднялся настолько, что буквально взял машины в плен. Некоторым пассажирам общественного транспорта пришлось выходить из маршруток по пояс в воде.

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