В День семьи, любви и верности во Владивостоке появится полсотни новых супружеских пар

8 июля – одна из самых популярных дат у брачующихся. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже в эту субботу, 8 июля, отделы ЗАГС Владивостока планируют расписать 54 пары. В День семьи, любви и верности также наградят те семейные пары, которые прожили в любви больше 25 лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«8 июля – одна из самых популярных дат у брачующихся. Многие за год бронируют этот день для свадьбы. Для молодоженов, кто будет расписываться в День семьи, любви и верности, приготовлены небольшие подарки», – отметили специалисты

Пары, которые прожили больше 25 лет вместе, получат благодарности и памятные награды во время чествования в VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что медали за «Любовь и верность» от правительства края и подарки от администрации города вручают супругам, которые доказали святость семейных устоев и воспитали достойных детей.

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