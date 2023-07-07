В полиции Владивостока озвучили подробности ДТП с красным «Мерседесом», уходящим от погони

Последствия погони. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Водителя, который умудрился устроить три разных аварии и скрыться с места ЧП, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о том самом красном «Мерседесе», который минувшей ночью пятницы влетел в прицеп фуры, уезжая от полицейской погони. Как оказалось, водитель иномарки имеет отношение к двум другим автоавариям: на Лермонтова и на Сусанина. Но обо всем по порядку.

Сначала в дежурное отделение полка ДПС поступило сообщение о ДТП между Toyota Esquire и Mercedes Benz на улице Лермонтова 79/1. Водитель последней машины с места происшествия скрылся.

Один из участников аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Чуть позже – еще одно сообщение об аварии: в районе дома № 19 на улице Сусанина с Toyota Vista столкнулся седан красного цвета, водитель которого тоже скрылся с места происшествия.

Второй участник событий. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Кстати, что удивительно, в двух происшествиях никто не пострадал, кроме самих машин – они получили механические повреждения. Наружным нарядам полиции сразу же была передана ориентировка на поиск нарушителя порядка. Во Владивостоке ввели план «Перехват»».

Уже в Трудовом сотрудники ДПС приметили автомобиль, очень уж похожий на разыскиваемый. Сотрудники полиции подали водителю сигнал об остановке, но безуспешно – транспорт уверенно продолжил движение, увеличив скорость. А далее все как в кино – преследование, погоня и просьбы через рупор остановиться.

Печальный итог уже известен: водитель не справился с управление транспорта и столкнулся с седельным тягачом Freightliner.

Финальное ДТП с тягачом. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Рулевого задержали. Им оказался 33-летний житель Владивостока. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю уточнили, что стаж вождения составляет пять лет. За нарушение ПДД в 2023 году гонщика привлекали 16 раз – в основном за превышение скорости.

«В отношении злостного нарушителя ПДД полицейскими составлен ряд протоколов об административных правонарушениях».

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