В Приморье неуправляемый джип снес автобусную остановку, есть пострадавшие

Последствия аварии. Фото: скриншот из видео.

Серьезное ДТП произошло в селе Екатериновка после обеда в пятницу, 7 июля. Неуправляемый джип на полном ходу снес автобусную остановку, где стояли люди. Видео с места ЧП уже разлетелось по социальным сетям. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обстоятельства аварии пока неизвестны. На кадрах видно, как автомобиль марки Toyota Prado влетает в автобусную остановку рядом с магазинами, сносит часть кирпичной постройки и врезается в Suzuki Escudo и Toyota Corolla.

Предварительно известно, что есть пострадавшие. О точном количестве тех, кто получил травмы, информации пока нет – редакция продолжить следить за развитием событий. Кто и в каком состоянии находился за рулем джипа – пока тоже неизвестно.

ОБНОВЛЕНИЕ

Прокуратура Партизанского района поставила на контроль ход и результаты административного расследования по факту ДТП в селе Екатериновка. Пострадал виновник ДТП, мужчина доставлен в больницу.

Пострадал виновник аварии. Фото: Прокуратура Приморского края

Напомним, что еще одно жесткое ДТП произошло в Трудовом. Там водитель красного «Мерседеса» сначала устроил две аварии, с которых скрылся, а потом влетел в прицеп тягача.

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