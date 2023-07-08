Свора бродячих собак напала на мальчика в Шкотово

Животные искусали ему руки и ноги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шкотовском районе заведено уголовное дело из-за нападения на ребенка стаи собак. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП случилось 6 июля. Стая бродячих собак напала на мальчика в Шкотово, на улице Матюшкина. Серьезных увечий ребенок не получил, и тем не менее, собаки искусали ему руки и ноги. Пока псы рвали ребенка, он заметил, что у одной из них на ухе есть чип.

СУ СК РФ по Приморью завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что виновными в случившемся могут быть должностные лица ООО «ВЕТЭЛИТ». Ранее администрация Шкотовского муниципального района заключила с компанией контракт на отлов бездомных животных. Должным образом исполнитель не выполнил обязательство, а итогом стало нападение своры на мальчика.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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