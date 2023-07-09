На пляжи Приморья выходят с рейдами: что важно знать

Не пренебрегайте мерами безопасности. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье на популярных пляжах вновь выставят налоговые посты, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональный орган ФНС.

Объясняем, что это значит: посты будут открыты в Андреевке, бухте Лазурная под Владивостоком (Шамора), поселке Ливадия и, конечно, в Находке. К налоговикам гости и жители побережий Приморского края могут обратиться, если заподозрят нелегальное предпринимательство. Как правило, об этом сигнализирует отсутствие кассового чека: чаще всего таким промышляют «бизнесмены» без лицензии.

Рейды усилят и сотрудники регионального МВД. Они проверяют, не слишком ли близко к воде паркуются посетители пляжа, а также ищут контрафактную алкогольную продукцию. Напомним, проверки прокуратуры и сотрудников полиции усилены в отношении детей и родителей. После ряда трагедий, связанных со смертью малолетних, работники ведомств обращают внимание на всех детей, играющих у воды без присмотра взрослых. Совместно с МЧС проводятся рейды по выявлению отдыхающих в запрещенных для этого местах.

Напомним, в отдельном материале мы приводили список пляжей, разрешенных для купания летом 2023 года.

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