На VIII всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» обсудили демографический вопрос Приморья

Фото: правительство Амурской области.

В первых числах июля в Благовещенске прошла VIII всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». В мероприятии приняла участие первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина. Вера Георгиевна выступила на пленарном заседании во время обсуждения лучших практик в области демографического развития в регионах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На данный момент в Приморье проживает около 1,8 миллиона человек. Динамика оттока населения все еще есть, но за последние годы многие жители края все-таки предпочитают оставаться здесь, нежели переезжать куда-то.

«Приморский край – динамично развивающаяся территория, где реализуются социально значимые проекты федерального и регионального масштаба. Все вместе это также влияет на привлекательность региона в глазах тех, кто выбирает место для жизни, и способствует снижению оттока населения с Дальнего Востока», – заявила вице-губернатор.

Если с 2000 по 2005 годы отток населения из Приморского края составлял 5%, то последняя законченная пятилетка – это 2%. И это уже положительная динамика. В Приморье в фокусе традиционно находятся вопросы, связанные с повышением уровня рождаемости, улучшением условий для создания семей и рождения детей.

В крае действует программа по вводу арендного жилья для учителей, врачей, сотрудников культуры, спорта и правоохранительных органов. Также в два раза подняли зарплату ветеринарам, лесникам и сотрудникам МЧС. К тому же Приморье – единственный регион на Дальнем Востоке, где можно получить миллион на погашение ипотеки за третьего или последующего ребенка.

«Хочу отметить, что в крае действует проект, направленный на организацию оплачиваемых стажировок в органах власти для талантливых студентов вузов. Развитие демографии – кропотливый труд. Многое нужно прорабатывать точечно, хватаясь буквально за каждого человека. Но мы идем таким путем. Поскольку нам важно, чтобы как можно больше людей выбирали именно наш Приморский край для жизни и для работы», – подытожила Вера Щербина.

Напомним, Восьмая всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» проходит 6-7 июля в Благовещенске. Организаторами мероприятия выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Правительство Амурской области. В программе конференции значатся пленарные сессии, дискуссионные клубы и круглые столы, в ходе которых будут рассмотрены результаты пяти лет реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока, дана оценка эффективности и результативности мер по стабилизации и увеличению численности жителей Дальнего Востока.

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