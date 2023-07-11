В Приморье частично рухнул автомобильный мост

Фото с места ЧП. Фото: Соцсети

Пешеходная часть автомобильного моста рухнула в Артеме. О случившемся сообщили очевидцы. Конструкция обрушилась прямо в центре города. Подробности озвучили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как заявили в ведомстве, ранее мост уже находился в аварийном состоянии. Судя по всему, неудивительно, что часть перехода рухнула. Сейчас на аварийном участке специалисты уже выставили знаки, сообщающие об опасности. В ближайшее время рабочие приступят к разбору моста.

«Проезд для машин осуществляется в штатном режиме. Также специалисты КГКУ «Примуправтодор» производят оценку состояния моста, после чего будут приняты дальнейшие меры», – озвучили корреспонденту «КП» в минтрансе Приморского края.

Кстати, во Владивостоке тоже есть конструкция, которая вот уже много лет будоражит общественность. Речь о Рудневском мосту. В мае 2023 года мэр города Константин Шестаков сделал важное заявление касаемо транспортной переправы.

ОБНОВЛЕНИЕ

В прокуратур города Артем организовали проверку по факту обрушения пешеходного мостового перехода через реку «Озерные ключи» на улице Фрунзе.

«Установлено, что металлический пешеходный мост возведен более 50 лет назад хозяйственным способом, находился в аварийном состоянии и закрыт для эксплуатации и движения пешеходов с 2019 года, утром 11 июля 2023 года произошло его обрушение».

На место выехал прокурор города Андрей Камболин. В ближайшее время будет проведено обследование конструкции техническими специалистами.

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