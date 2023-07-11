Ученые ДВФУ создали аппарат для восстановления дефекта костей по аналогу известного советского хирурга

Рентгенопрозрачный мини-фиксатор. Фото: ДВФУ

Ученые ДВФУ проанализировали аппарат Илизарова для сращения костных переломов и создали обновленный аналог. Опираясь на знания известного советского ученого Гавриила Абрамовича Илизарова, они разработали рентгенопрозрачный мини-фиксатор. Изобретение позволит лучше контролировать и анализировать процесс лечения пациентов с травмами и заболеваниями костей и суставов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Внешне конструкция напоминает кольца, обновленный прибор уже тестируют в медцентре университета. Придать новую жизнь аппарату Илизарова ученые решили потому, что в первоначальной версии металлическая конструкция не пропускает рентгеновские лучи. Из-за этого плохо видно, как проходит процесс лечения.

Мини-фиксатор из полимеров на рентгеновском снимке одного из пациентов Медцентра ДВФУ. Фото: ДВФУ

Металлическую конструкцию заменили на разработанные полимерные композиционные материалы, которые способны пропускать рентгеновские лучи и обладают прочностными характеристиками, как и металл.

«При этом обновленный аппарат стал легче, а технология его производства стала проще и дешевле и, что не менее важно, позволяет индивидуализировать размер и форму изделия с учетом клинической ситуации, комплекции и возраста пациента», – объяснил врач травматолог-ортопед Медцентра, профессор Школы медицины ДВФУ, доктор медицинских наук Александр Золотов.

Прибор легкий, а поэтому очень удобный. Фото: ДВФУ

С обновленным аппаратом ознакомились уже три пациента. Фиксатор оказался удобным и полезным при устранении выраженных застарелых деформаций пальцев кисти. Кроме того, он весит меньше металлического, поэтому более комфортный. Для людей это тоже важно.

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