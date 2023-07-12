В акватории неподалеку от Владивостока замечена акула

В морях Приморья встречается не меньше 12 видов акул. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Морского хищника заметили в акватории в Приморском крае. Очевидец сообщает, что видел плавник акулы в море на острове Рикорда. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К слову, остров Рикорда – это часть архипелага Императрицы Евгении, располагается в заливе Петра Великого Японского моря. От него до Владивостока всего 32 километра к югу. И именно там приморец заметил плавник, который, по его словам, принадлежит акуле. Хищник кружил в море, в этот момент никто из отдыхающих, к счастью, не купался.

Видеоролик моментально разлетелся по социальным сетям.

«Теперь вообще нигде не покупаешься. То кишечная палочка, то акулы вот», – пишут раздосадованные жители Приморского края.

Ранее мы уже рассказывали, какие акулы обитают в морях Приморья, и как себя вести при встрече с ними. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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