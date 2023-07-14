Во Владивосток вернули любимую всеми достопримечательность

Два бронзовых тигренка – любимцы туристов. Фото: Наталья ЖЕЛДАК Фото: Архив "КП"

Еще в апреле 2022 года жители Владивостока обратили внимание, что с набережной Спортивной гавани исчезли два бронзовых тигренка – любимцы туристов. Какое-то время статуи маленьких хищников кочевали в океанариуме на Батарейной, 4, а теперь вернулись. Свежие, красивые и на новенькой площадке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Раньше полосатые символы города были рядом с кафе, расположенными вдоль набережной. Их можно было найти, идя в сторону спортивного комплекса «Олимпиец». Когда на набережной начались работы по перекладке магистральной теплотрассы, их попросту демонтировали. С возвращением локация поменялась, но несильно. Тигрят можно увидеть на больших серых камнях рядом с входом в парк аттракционов. Один из них мирно спит, а второй сидит на возвышенности и смотрит на гостей и жителей города.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в столице Приморья торжественно открыли необычный арт-объект. Речь идет о памятнике тигра из металлолома. Скульптуру создал талантливый местный художник, в работе он использовал поднятый со дна Амурского залива металл.

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