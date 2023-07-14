Необычный гость пробрался в одну их квартир во Владивостоке

Вот такая чудесная гостья. Фото: из соцсетей

Необычного гостя принимали в пятницу, 14 июля, жители одной из квартир на Давыдова, 34. Пушистая и проворная белка бегала у них по карнизу, явно перепутав его с веткой в лесу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Животное, скорее всего, пробралось в квартиру через окно. После этого оно тут же облюбовало карниз, с которого и рассматривало все происходящее, в том числе удивленные лица хозяев. После этого зверек принялся бегать по карнизу. Чем все закончилось – история умалчивает. Возможно, люди все же немного подумали и помогли белке вернуться домой, в родной лес.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке на Бородинской улице на порог дома пришла белка, хвостатая выпрашивала у людей вкусности. Судя по ее настойчивости, приходит она не первый раз и совершенно уверена, что ей не откажут.

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