Уникального трепанга-альбиноса нашли на Русском острове в Приморье

Фото: east-eco.com

На острове Русский был выловлен уникальный трепанг-альбинос. Удача улыбнулась Александру и Евгении Василевским, сообщили на экологическом сайте Дальневосточного региона России.

Уникальная находка была передана морскому биологу доктору биологических наук, профессору Дроздову Анатолию Леонидовичу. Вероятно, она еще принесет пользу науке. Надеется на это и семья Василевских.

В разных регионах выделяют максимум три цвета трепанга. В Китае это белый, зеленый и фиолетовый, в акватории Японии красный, зеленый и черный. Для дальневосточных регионов это так или иначе редкость.

Напомним, трепанг – это иглокожий моллюск, который отличается множеством полезных свойств. Часто на них падки и браконьеры. Недавно житель Китая обмотал трепангом живот и ноги, чтобы перевезти через границу из Приморья. «Морской огурец», как еще называют трепанг, он засунул даже в обувь.

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