Избирком обновил список кандидатов в губернаторы Приморья

Лидер Партии пенсионеров лишился статуса кандидата в губернаторы Приморья. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Из избирательной гонки на место губернатора Приморского края выбыл один человек. Им оказался Василий Сомов – представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на избирательную комиссию Приморья.

«На состоявшемся заседании Избирком Приморья признал кандидата на должность Губернатора Приморского края Василия Сомова, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае, утратившим статус кандидата», – заявили в Избиркоме края.

На данный момент причина утраты статуса кандидата не уточняется. Отметим, что срок прохождения муниципального фильтра для кандидатов в Приморском крае подошел к концу еще 15 июля. На данный момент на место главы края метят действующий губернатор Олег Кожемяко, политолог Александр Андони, депутат городской думы Владивостока Инна Кошелева, президент Федерации рукопашного боя Уссурийска Денис Ковалев, а также предприниматель Кирилл Рудюк.

Выборы губернатора края будут проходить три дня – с 8 по 10 сентября.

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