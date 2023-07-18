Председатель Госдумы одобрил предложение главы Приморья о защите жителей от наводнений

Встреча прошла в Москве. Фото: пресс-служба Государственной Думы

На встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил внесение поправок в федеральный закон, позволяющий местным властям заниматься расчисткой русел рек вне режима ЧС. Изменения могут внести уже осенью 2023 года, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Для Приморья это имеет большое значение: именно предупреждение, а не последующая ликвидация ЧС, что чревато и человеческими жертвами, и материальными расходами. Главное, что закон позволит в течение года главам заниматься дноуглублением, расчисткой русел, использовать взятый оттуда грунт», – отметил глава Приморья.

По словам председателя Госдумы, необходимо принять правовые акты, чтобы снизить риски наводнений, для этого регионам необходимо дать полномочий.

«Считаю, что надо регионам отдавать полномочия, где они могут их более эффективно реализовывать на местах. Ваше предложение заслуживает внимания, вместе сделаем все, чтобы быстрее законопроект был внесен в Госдуму и рассмотрен, и чтобы в октябре он уже заработал», – добавил Вячеслав Володин.

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