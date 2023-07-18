В Приморье поджигатель машин попал на камеру

Запись с видеокамер. Фото: принтскрин видео.

В Артеме камеры видеонаблюдения застукали поджигателя машин. Неизвестный подошел к автомобилю, припаркованному на улице Фрунзе, 46, судя по всему облил его чем-то горючим и добавил огонька. Результат мгновенный, сначала раздался сигнал сигнализации и буквально через несколько секунд транспорт вспыхнул, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

За что аноним так поступил с владельцем машины пока неизвестно. Не остановило поджигателя и то, что буквально в нескольких сантиметрах от его цели стояли другие авто. Камеры зафиксировали злоумышленника – человек среднего телосложения в бежевом костюме. Пол человека по черно-белому ролику, да еще и в темное время суток определить тяжело, также, как и возраст. Это может быть, как раздосадованная девушка, так и молодой человек, или вовсе взбунтовавшийся подросток. Личность скрыл свое лицо капюшоном. Во всем этом предстоит разобраться полиции. Очевидцев происшествия просят откликнуться.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как женщина из мести подговорила девочку разрисовать машину бывшего мужа. Подросток расписала автомобиль спрей-красками. Абсолютно на всех частях черной Chery красовались надписи поздравлений с днем рождения. Вряд ли мужчина оценил такую «открытку». Ущерб составил около 35 тысяч рублей.

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