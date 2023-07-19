Главный синоптик Приморья предупредил о периоде зарождения тайфунов в Тихом океане

Седьмой тайфун может появиться с вероятностью в 50-60%. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Синоптики зафиксировали активное зарождение тайфунов в Тихом океане, глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о траектории тропических циклонов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился главный синоптик Приморья, тайфун TALIM прошел рядом с островом Хайнань и движется к Вьетнаму. 18 июля зафиксировано зарождение шестого по счеты тропического циклона, который ориентировочно 27 июля приблизится к городу Гуанчджоу.

«На сегодняшний день характер атмосферной циркуляции над Тихим океаном в средней и верхней тропосфере таков, что тайфуны вынуждены отправляться пока больше на запад, чем на север», – прокомментировал Борис Кубай.

Синоптик добавил, что с вероятностью 50-60% можно ожидать зарождения седьмого тайфуна, однако он может направиться не на запад, а на север, в сторону Желтого моря. Однако пока рано говорить о том, будет он угрожать Приморью или нет:

«Времени у нас впереди еще достаточно, чтобы производить все более тонкие расчеты на более свежем оперативном материале».

Напомним, что по словам Бориса Кубая к концу июля по Приморью может ударить супертайфун.

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