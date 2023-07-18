Подробнее о погоде рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По предварительным расчетам приморских синоптиков, в третьей декаде июля на край обрушатся интенсивные дожди. О погоде на конец июля рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главного синоптика края, на наступившей неделе в Приморье ожидаются незначительные дожди с грозами. Однако во время третьей декады месяца осадки, которые охватят большую часть территории региона, окажутся частыми и сильными и вызовут резкие подъемы воды на реках.

Борис Кубай добавил, что 31 июля к Корейскому проливу может выйти тайфун, претендующий на звание супертайфуна.

– Случится это или нет – покажет время, а синоптики будут следить и просчитывать ситуацию над Тихим океаном в непрерывном режиме.

Напомним, что ученые ВНИИ ГОЧС подготовили прогноз чрезвычайных ситуаций на середину июля. В Дальневосточном федеральном округе ожидаются подтопления и большие лесные пожары.

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