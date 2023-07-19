Из-за увеличения турпотока главный музей истории во Владивостоке будет работать на час больше

Об изменениях в расписании рассказали в пресс-службе музея. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Из-за высокого туристического потока главный корпус Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева на Светланской, 20, поменяется свой график работы. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Расписание обновится с 20 июля, продлится новый график до 31 августа. Каждый четверг музей будет работать на час дольше – до 20:00, а касса – до 19:30.

В это время будут проходить внутри музейные и уличные экскурсии.

Напомним, что пик сезона по количеству туристов, которые прибудут в край, придется на вторую половину августа. Однако уже сейчас гости Приморья забронировали около 80% отелей и баз отдыха в регионе. По словам Арсения Крепского, высокая стоимость туристических услуг в сфере транспорта, проживания и экскурсий объясняется спросом, который превышает предложение.

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