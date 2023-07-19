В Приморье ввели в эксплуатацию еще один долгострой

Губернатор вручил жильцам ключи. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Еще один дом для переселения из аварийного фонда и дольщиков сдали в городе Артеме. Четвертый дом ЖК «Солнечный город» готов принимать жильцов. Первым ключи вручил губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дом состоит из 12 этажей, на которых расположены 133 квартиры. Его строительство приостановили еще в 2016 году, там не было и трех этажей. Уже в 2020 году, после вмешательства главы региона, работы продолжили. Теперь 32 семьи-дольщиков и 9 семей из аварийного фонда будут тут жить.

«Здесь созданы все условия, чтобы дети были под контролем родителей, установлены детская и спортивная площадки. Надеюсь, жилье будет содержаться вами в надлежащем порядке. В этом году мы завершаем данную программу раньше срока, уверен, она получит продолжение. Также до конца года закрываем больной вопрос – обманутых дольщиков, мы заложили для этого в бюджете необходимые денежные средства», – отметил Кожемяко.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что пайщики восьмой блок-секции на Пихтовой, 35, во Владивостоке получат компенсацию.

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