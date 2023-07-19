Пернатых красавиц заметили во Владивостоке

Серая цапля. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Встретить цаплю в черте Владивостока – вполне себе реально. Вот и жители района Вторая Речка заметили двух пернатых красавиц и поделились фотографиями в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Автор фото поделился им и спросил у жителей, что же это за птицы преградили ему путь. Оказалось, что он встретил двух серых цапель.

В Приморье серые цапли в основном гнездятся на Русском острове, у острова Фуругельма и возле Артемовской ГРЭС.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что зимой приморцы забили тревогу, увидев на местных водоемах белых цапель. Казалось бы зима, и многие перелетные птицы стремятся на юг. Обеспокоенные очевидцы начали пересылать контакты всевозможных организаций по защите животных в мессенджерах.

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