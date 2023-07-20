Халатно отнеслись к обязанностям: история с избиением шестилетнего ребенка получила продолжение

Расследование продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После того, как в социальных сетях стремительно распространилась информации об избиении шестилетней девочки из Уссурийска, Следственный комитет Приморья организовал доследственную проверку. По результатам расследование было заведено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязания) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, сотрудники органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних халатно отнеслись к своим обязанностям, из-за чего в период с января 2022 по июль 2023 года девочка стала жертвой побоев.

Обвиняемым по части 1 статьи 293 УК РФ грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест до трех месяцев, а по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Однако как добавили корреспонденту «Комсомолки» в Следственном комитете, ведомство продолжает выяснять, действительно ли девочка подвергалась насилию со стороны матери.

Напомним, что в соцсетях появилась информация о том, что жительница Уссурийска вместе со своим сожителем издеваются над ребенком, к посту также была приложена фотография плачущей девочки. За дело взялась прокуратура, оказалось, что семья уже состоит на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Подробности можно прочитать в нашем материале.

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