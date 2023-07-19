«Мама тебя бьет?»: что происходит в семье из Приморья, где возможно издеваются над девочкой

В семье шесть детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одно летнее утро семья из Уссурийска проснулась и поняла, что теперь о них судачит едва ли не все Приморье. Слава на голову свалилась далеко не добрая. Кто-то выложил в соцсети с криком о помощи снимок плачущей девочки в синяках и подробно расписал, как мать и сожитель издеваются над ребенком. Всплывают новые страшные подробности. У родителей, кстати, шесть детей, но по версии незнакомого вершителя справедливости, бьют и мучают только Полину (имя изменено). Так ли это на самом деле, попыталась разобраться «Комсомольская правда – Владивосток».

НЕПРОСТАЯ ФОТОГРАФИЯ

Позже выяснится, что анонимным распространителем фотографии была двоюродная сестра матери девочки, с которой женщина не поддерживает больше общение. Что из себя представляет, разлетевшаяся по всем местным пабликам, фотокарточка? Белокурая малышка в розовой майке плачет, а на щеке отчетливо виден синяк. По словам матери, ребенок упал с турника на детской площадке. Оказалось, что снимку больше года, но вопрос остается открытым: бьют ли Полину или это все ложные обвинения?

Та самая фотография. Фото: СОЦСЕТИ

История нашла отклик в сердцах у многих приморцев и у правоохранительных органов. Уссурийская городская прокуратура организовала проверку, выяснилось, что семья уже состоит на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. После того как специалисты пообщались с мамой Полины и ее сожителем, мужчину и женщину отправили дать показания в следственном комитете. Внешний вид девочки описали: «без видимых телесных повреждений». Но с этим можно поспорить, смотря, что считать телесными повреждениями. У редакции есть свежее видео с визита к семье, там были и неравнодушные жители Уссурийска, кому-то из них удалось лично побеседовать с ребенком и показать, в каком она состоянии.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Есть еще одна причина, по которой столько внимания направлено именно на Полину. В марте текущего года ее мама обратилась в полицию с сообщением о развратных действиях сексуального характера в отношении ее 6-летней дочери. Об этом тоже пишут в соцсетях, якобы это сделали два мальчика, 10 и 11 лет. Полиция провела проверку, материалы переданы по подследственности.

ГОВОРИТ ПОЛИНА

Мы не можем разместить видеоролик без согласия родителей Полины, связаться с ними пока не удалось, поэтому расскажем, что заметили на кадрах. Девочка общительная, опрятная, у нее много игрушек, которые она активно показывает и рассказывает о них, но на лице виднеются синяки под глазами и над бровью. Ребенок уверяет, что все этот от драк с мальчишками, со сверстницами ей играть не интересно, а еще она упала.

Полина на все вопросы, бьет ли ее мама, отрицательно качает головой и смотрит в пол. Когда спрашивают, любит ли она свою мать, братьев и сестер, кивает, но молчит. По ролику создается впечатление, что девочке куда приятнее рассказывать о драках с мальчишками, нежели о том, что происходит в семье. Но возможно, она просто стеснялась.

СЛОВА СОСЕДЕЙ

К ситуации подключились соседи, которые активно пишут все то, что знают об этой семье. Вот, например, слова одной из местных жительниц:

«Я могу сказать так, я долгое время жила в этом доме и знаю женщину и ее семью. Если их так можно назвать. Она выпивает, дети бегают беспризорные, но я никогда за все годы не видела, чтобы она избивала детей».

Похожие комментарии оставляют под постами и другие люди. Но есть и те, кто уверяет, что своими собственными глазами видели, как мать поднимала руку на детей. Известно, что очевидцы уже дают показания. Поэтому на данный момент нельзя делать поспешных выводов. Где правда, а где ложь – разбирается полиция, следственный комитет, прокуратура и детский омбудсмен из Приморья Ольга Романова.

«Мы разбираемся в этой ситуации. Пока рано делать какие-либо выводы, нужно все тщательно проверить и выяснить были ли факты нарушения прав ребенка», – подчеркнула Ольга Владимировна.

ВСЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Почему вообще обратили внимание на эту семью только сейчас? И почему внимание привлекла именно Полина, а что с остальными ребятами? Под снимками с плачущей девочкой писали, что полиция на все закрывает глаза и бездействует. Этот факт опровергли в пресс-службе МВД.

«В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена публикация о нанесении телесных повреждений малолетней жительнице Уссурийска и якобы бездействия полиции. В тот же день поступило сообщение местной жительницы о противоправных поступках в отношении ребенка. Полицейскими незамедлительно начата проверка», – заявили в ведомстве.

Редакции также рассказали, что семья девочки на учете в органах внутренних дел не состоит, а Полина посещает детский сад. Но вот остальные ребята школу прогуливают. Другой источник сообщил, что 17-летняя старшая дочь уже сама ждет ребенка, но пока эту информацию в полиции не подтвердили. Также под душераздирающим снимком писали, что девочке однажды разбили голову и ее отправили в местный травмпункт, но сейчас подтвердить этот факт невозможно, так как прошло слишком много времени. Всплыли и голосовые сообщения, якобы от матери Полины, где женщина нелестно высказывается о дочери и говорит, что не хочет не видеть ее, не слышать, потому что от девочки одни проблемы.

Чуть ли не каждый час всплывают новые подробности из жизни этой семьи. Общественность негодует, но важно понимать, какая бы родня ни была, специалисты сделают все возможное, чтобы вразумить родителей и дать им шанс начать все сначала и быть может выстроить отношения с детьми, которые будут держаться на любви и уважении друг к другу. Редакции пока не удалось выйти на связь с родителями Полины, но, если им есть что сказать, мы готовы выслушать.

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