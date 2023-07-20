Отряд «Тигр» в Приморье организовал новый набор добровольцев

На службу приглашают мужчин вне зависимости от места проживания. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморье началась вторая часть набора добровольцев в четвертый батальон «Тигр». На службу приглашают мужчин вне зависимости от места проживания, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители минГОЧС Приморья, боевая подготовка проходит в течение месяца на полигоне 155-й отдельной бригады морской пехоты. После обучения и заключения контракта с Минобороны добровольцы получают единовременную помощь в размере 200 тысяч рублей и ежемесячные 210 тысяч.

Экипировку и снаряжение бойцам предоставляют не только АНО ПДД «Тигр» и правительство края, но и волонтеры. «Комсомолка» уже писала о том, как неравнодушные приморцы помогают военнослужащим.

Для вступления в добровольческий отряд приморцам необходимо подать заявление в отделение военкомата, где они стоят на учете. Их проверят на наличие судимости и состояние здоровья. Уточнить подробности можно по телефонам: 8-963-515-39-12, 8-908-453-82-86 (с 9:00 до 18:00).

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