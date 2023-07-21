В Приморье телефонные аферисты обманули мужчину на полмиллиона

Звонок от «представителя банка» – самая распространенная схема, которой используют аферисты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

60-летний житель Находки попался на уловки телефонных мошенников и потерял 508 тысяч рублей. Аферисты действовали по проверенной схеме, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МВД Приморского края.

Потерпевшему позвонила девушка и представилась сотрудником службы безопасности банка. Она пояснила, что неизвестные лица пытаются войти в его личный кабинет и похитить денежные средства. Следом раздался звонок от неизвестного мужчины, по той же схеме он убедил приморца установить специальное приложение на телефон для блокировки доступа посторонних лиц к мобильному банку. Жертва мошенников все сделал и по наводке своих «спасителей» пошел в другой банк, где у него также есть счета, якобы его личные данные разгласили, и история может повториться вновь.

В отделении банка менеджер сообщила клиенту, что на счете и карте денежных средств нет. Деньги со сберегательного счета перевели на карту другого банка, валютный счет также остался пустым. Причиненный ущерб составил 508 000 рублей.

«Следователем отдела МВД России по Находкинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 3 статьи 158 «Кража, в крупном размере с банковского счета» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет», – объяснили в ведомстве.

Полиция напоминает: на сегодняшний день звонок от «представителя банка» – самая распространенная схема, которую используют аферисты, чтобы получить доступ к чужим денежным средствам. Сотрудники банка не будут просить вас установить какие-либо программы на телефон и просить вас назвать суммы средств, находящиеся на ваших счетах. Все это – уловки обманщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше 40 миллионов рублей только за один месяц жители Владивостока перевели мошенникам

Полиция приморский столицы напомнила о самых популярных схемах злоумышленников (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.