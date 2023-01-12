В Приморье проходит акция «#СкажиМошенникамНет!». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мошенники идут на различные уловки, чтобы обманным путем завладеть как можно большими суммами, многим для этого достаточно одного телефонного звонка. Какие-то схемы пользуются огромным успехом, доверчивые жители Владивостока за месяц перевели злоумышленниками свыше 40 миллионов рублей.

В рамках акции «#СкажиМошенникамНет!» полиция столицы Приморья напоминает людям о самых распространенных мошеннических схемах. Голос на том конце трубки может представиться вашим родственником, сотрудником полиции или прокуратуры, специалистом банка. Не вступайте в диалог, прекратите разговор и перезвоните в полицию, банк и своим близким в случае, если лжесотрудник какой-нибудь организации попросил вас назвать данные карты или даже пароль, а также перевести деньги.

Совсем недавно «Комсомолка» рассказывала о том, как пожилой жительнице края позвонил неизвестный, представился ее внуком, сообщил, что избил человека. После этого мужчине понадобились деньги, чтобы на него не написали заявление в полицию. Напуганная бабушка перевела 150 тысяч рублей. Конечно же никто в аварию не попадал, но уже было поздно, деньги «улетели» на счет мошеннику.

Или вот еще один показательный случай, все с той же схемой «Родственник попал в беду». В Приморье задержали злоумышленницу, обманувшую пенсионерку на 300 тысяч рублей. 80-летняя жительница Артема в июле 2022 года написала заявление в полицию после того, как столкнулась с хитрыми мошенниками. Неизвестные позвонили ей, мужчина представился внуком, который, устроил ДТП с пострадавшими, а женский голос – сотрудницей правоохранительных органов. Они объяснили, что вопрос можно решить крупной суммой – миллионом рублей.

Обманщики работают не только по телефону, но и в социальных сетях. Будьте внимательны, когда оформляете заказы в интернете, доверяйте только проверенным сайтам, не переводите предоплату и не переходите по ссылкам, которые вам отправляют неизвестные люди. Показательный случай произошел в Приморье. В Уссурийске женщина хотела купить породистого щенка, но напоролась на первоклассного мошенника. Аферист дважды обманул доверчивую любительницу животных.

Не верьте и в быстрое обогащение с помощью «биржевых игр». Доверившись лжеброкерам вы рискуете лишиться не только собственных накоплений, но и взять на себя кредитные обязательства. Расскажите об этих популярных мошеннических схемах своим близким.

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