Большегруз заблокировал движение в центре Владивостока

О перекрытии дороги рассказали в полиции. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В пресс-службе УМВД Приморья водителей Владивостока предупредили о временном ограничении движения. Причиной неудобств стал большегруз. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, в районе дома на Светланской, 66Б, водитель фуры не смог обеспечить безопасный проезд, из-за чего дорога оказалась заблокирована. Перекрыт участок трассы от набережной Цесаревича к Светланской, объезд возможен через одноименный переулок.

Напомним, что минувшим днем во Владивостоке произошла смертельная авария, в которой погиб 19-летний житель города. Его сбил водитель автобуса, который ехал со стороны Луговой в центр приморской столицы. В момент аварии в салоне автобуса находились 17 пассажиров, никто из них не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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