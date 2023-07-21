Жительница Приморья нашла элитную находку в мусорной коробке

Коты. Фото: СОЦСЕТИ

Во Владивостоке у таунхаусов на Патрокле кто-то додумался выбросить в коробке двух котов породы сфинкс. Кто знает, что случилось бы с животными, если бы на подозрительную коробку, перемотанную скотчем, не обратила внимание одна из местных жительниц. В мусоровоз едва не попали кошечка в вязаном свитере и котенок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

То что животные домашние, говорит не только разноцветный свитерок, но и сама порода. Сфинксы – недешевые питомцы. Стоимость варьируется от 13 тысяч рублей. Неравнодушная женщина, которая нашла перепуганных зверят, тут же разослала их фотографии по соцсетям. Люди были поражены такой жестокости.

«Какие «заботливые» хозяева. Еще и в свитерок одного одели. Неужели нельзя было перепродать или отдать в добрые руки, а не вот так?», – негодуют местные жители.

Здесь нашли животных. Фото: СОЦСЕТИ

В комментариях отозвалось очень много человек, готовых взять животных на передержку или насовсем. Всех успокоила одна из подписчиц: в группе жильцов Патрокла сообщили, что котам нашли новых хозяев. Возможно, сфинксы наконец-то обрели добрых и любящих хозяев.

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