Скулил двое суток: спасатели вызволили из бетонного плена на Камчатке обезвоженного щенка

Чтобы спасти собаку, специалистам пришлось воспользоваться болгаркой. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке сотрудники краевого МЧС спасли щенка, который попал в беду. Оставшись без мамы, он попал в бетонный плен, в котором пробыл около двух дней, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам представителей ведомства, спасателям позвонила взволнованная жительница и рассказала о беде, которая приключилась с бездомным животным. В районе 26-го километра трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово есть предприятие, рядом с ним – заброшенное здание, где обитают четвероногие, а местные работники их подкармливают. Женщина пришла навестить собак и услышала лай из-под плит, но вытащить щенка самостоятельно она не могла.

Как рассказал командир спасательного отделения первой спасательной роты Камчатского центра МЧС России Александр Шмелев, найти местоположение щенка удалось только по его жалобному лаю. Чтобы вытащить животное, специалисты подрезали широкую плиту болгаркой и подняли ее по частям с помощью гидравлического инструмента.

Как поделились с корреспондентом «Комсомолки» в пресс-службе МЧС, щенок жил в заброшке не один, а вместе с мамой, но где она сейчас, неизвестно. Предположительно, ее забрали специалисты по отлову бездомных животных, а малыш успел спрятаться. Также неясно, как именно он попал в бетонную ловушку.

Но в итоге история закончилась хорошо. Медики не обнаружили на теле щенка каких-либо ранений, единственный диагноз, который ему поставили – обезвоживание, но помощь врачей животному не понадобилась. Кстати, теперь его нельзя назвать бездомным, ведь женщина, которая обратилась к спасателям, приютила его к себе.

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