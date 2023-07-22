В последнюю рабочую неделю июля в Приморье ожидаются дожди с грозами

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские синоптики рассказали, какой ожидается погода в крае в последнюю рабочую неделю июля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации синоптиков, до середины недели на погоду в Приморье будут влиять фронтальные разделы циклоны, который с Китая сместится на Хабаровский край. Периодами ожидаются дожди различной интенсивности, в некоторых районах края вместе с грозами. Минимальная температура воздуха достигнет +14...+21°C, максимальная +25...+31°C, а на побережье +19...+24°C.

Во Владивостоке в ночь на 24 июля пройдет дождь, который прекратится утром. Минимальные показатели столбиков термометров достигнут +17...+19°C, днем они воздух прогреется до +20...+23°C. В последующие двое суток осадки не предвидятся, лишь ночью и утром возможны туман и морось.

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