В последнюю рабочую неделю июля в Приморье ожидаются дожди с грозами

О погоде рассказали синоптики Примгидромета.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Приморские синоптики рассказали, какой ожидается погода в крае в последнюю рабочую неделю июля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По информации синоптиков, до середины недели на погоду в Приморье будут влиять фронтальные разделы циклоны, который с Китая сместится на Хабаровский край. Периодами ожидаются дожди различной интенсивности, в некоторых районах края вместе с грозами. Минимальная температура воздуха достигнет +14...+21°C, максимальная +25...+31°C, а на побережье +19...+24°C.
Во Владивостоке в ночь на 24 июля пройдет дождь, который прекратится утром. Минимальные показатели столбиков термометров достигнут +17...+19°C, днем они воздух прогреется до +20...+23°C. В последующие двое суток осадки не предвидятся, лишь ночью и утром возможны туман и морось.
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