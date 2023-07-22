Сюда не суйтесь: огромный дорожный затор образовался на выезде из Владивостока

Ситуация на заезде к мосту. Фото: КП – Владивосток

Автомобилисты не могут уехать из Владивостока. Причиной стал дорожный затор, образовавший на выезде из города через низководный мост. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, огромная пробка сковала участок дороги через Де-Фриз в направлении аэропорта. Что именно стало причиной затора, неизвестно. Приморцы предполагают, что из-за ремонтных работ на трассе.

«Заезд в город на мост тоже колом, но не так критично, проскочить можно», – добавили жители.

Причиной пробки могли стать ремонтные работы. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Напомним, что 23 июля сотрудники ГИБДД проводят на дорогах края массовые рейды по выявлению водителей, которые управляют автомобилями в нетрезвом виде. За нарушения автомобилистам положен штраф в 30 тысяч рублей, за повтор сумма увеличится до 300 тысяч.

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