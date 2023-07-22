Полетят штрафы: в Приморье «охотятся» на нетрезвых водителей

Рейды продлятся до 23 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье 21 июля стартовали массовые рейды по выявлению водителей, который садятся за руль в нетрезвом виде. Продлятся профилактические мероприятия до 23 числа, рассказали в пресс-службе УМВД по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В рейдах задействуют максимальное число нарядов ДПС.

В ГИБДД напомнили, что за езду в нетрезвом виде автомобилистам грозят административные штрафы в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет. При повторном нарушении стоимость возрастет до 300 тысяч рублей либо же в качестве наказания могут избрать лишение свободы на два года.

Если же водитель считает, что проверка проводится без оснований или вызывает сомнения, он может обратиться по телефону: 8-423-240-10-00.

Напомним, что многие аварии возникают из-за того, что водители садятся за руль в нетрезвом виде. Так в начале июля пьяный автолюбитель влетел в столб, но бывает и так, что ДТП заканчиваются трагедиями.

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