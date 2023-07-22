В Приморье два рыбака заблудились в заливе из-за густого тумана

Произошло все в заливе Восток Находкинского городского округа. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Ранним утром 22 июля двум рыбакам понадобилась помощь. Мужчины потеряли ориентир в заливе Восток Находкинского городского округа, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью. Подробности – в материале.

Как рассказали представители ведомства, рыбаки на резиновой лодке заблудились из-за густого тумана. Спасатели МЧС быстро прибыли к попавшим в беду и сопроводили их к берегу. Медицинская помощь никому из мужчин не понадобилась.

Напомним, что в июне рыбаки спасли дайвера, которого вынесло в открытое море. Около 18 часов мужчина пробыл в воде, однако его жизни ничего не угрожало. Нырнул он в районе Токаревского маяка в Амурском заливе на глазах у родных, а нашли приморца у бухты Песчаная возле берегов поселка городского типа (пгт) Славянка. Подробности этой истории можно прочитать в нашем материале.

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