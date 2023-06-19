Почти сутки в открытом море: рыбаки нашли пропавшего в Приморье дайвера

Дайвера подхватило течение, и он не мог из него выбраться. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке 19 июня удалось найти дайвера, который погрузился под воду 18 июня и пропал. В пресс-службе МЧС Приморья редакции рассказали, что рыбаки обнаружили мужчину в воде в районе бухты Песчаная возле берегов поселка городского типа (ПГТ) Славянка. Пострадавшего передали медикам, хоть он и пробыл в море около 18 часов, сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

50-летний Владимир Д. нырнул с аквалангом в районе Токаревского маяка в Амурском заливе, все это произошло на глазах у родных. Мужчина долгое время не всплывал на поверхность, тогда близкие забили тревогу и вызвали МЧС.

– Незамедлительно на помощь были направлены спасатели. Прибывшие сотрудники обследовали акваторию Амурского залива на площади около двух тысяч квадратных метров. К сожалению, найти человека не удалось, – сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.

Как мы уже писали выше. Мужчине очень повезло, его нашли рыбаки, доставили на берег и передали медикам. Оказалось, что человека подхватило течение, от Токаревского маяка его унесло примерно на 10 километров. В пресс-службе минздрава реакции рассказали, что пациент находится в Хасанской больнице, но сегодня его уже выпишут.

– Состояние дайвера удовлетворительное, немного обезвожен, госпитализация не требуется. Сегодня пациент отправится домой.

Родственники мужчины комментировать историю не стали. Возможно, когда аквалангист оправится, он сам сможет пролить свет на произошедшее. Отметим, что Владимир – профессиональный дайвер и в такую передрягу попал впервые. Напомним, похожая история произошла в Приморье в ноябре 2019 года. Тогда аквалангист провел две ночи в открытом море. По словам Павла Ваземиллера, на плаву его держала лишь мысль о жене и детях.

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