Собаководов Владивостока приглашают на первый пикник вместе с любимцами

Запланирована обширная программа для хозяев и их питомцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волонтерская организация помощи бездомным животным «Друг Рич» организует интересное мероприятие во Владивостоке – пикник вместе с питомцами. Он пройдет в парке Минного городка. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

Мероприятие пройдет в воскресенье, 23 июля. Начало в 10:00.

«Впервые мы проводим мероприятие такого формата на городской площадке и рады будем видеть жителей нашего города со своими семьями и своими питомцами. У нас запланирована обширная программа – Dogквест, полоса препятствий, конкурс детского рисунка «Я и моя собака», розыгрыш лакомств и вкусные угощения для собак, бесплатный плов для всех участников и многое другое», – рассказали сотрудники фонда.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что теперь в городе станет больше мест, где можно будет с комфортом погулять со своими четвероногими друзьями. В нескольких парках, скверах и придомовых территориях установят дог-боксы, специальные урны с пакетами для утилизации отходов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.