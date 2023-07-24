В Уссурийске под суд пойдет мужчина, угрожавший убить 2-летнего мальчика

Все произошло днем у овощного киоска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уссурийске возбудили уголовное дело против мужчины, который внезапно вцепился в шею двухлетнего мальчика и угрожал его убить. Не смутило неадекватную личность и то, что рядом с ребенком стояла его мама. Он подошел со спины и потянул руки к малышу. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло днем у овощного киоска на улице Октябрьская. Женщина и двое ее маленьких детей покупали покушать, как вдруг мужчина, который сидел неподалеку на лавочке, подошел к семье и схватил малыша, что был рядом с мамой, за шею.

Неравнодушные люди среагировали мгновенно, один из прохожих убрал подальше странную личность от детей и их матери, перепуганную женщину и плачущих детей тут же стали успокаивать. Еще несколько секунд до этого мама мальчиков прятала их за своей спиной и пыталась оттолкнуть от них неадеквата сама.

На 52-летнего жителя Уссурийска завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Также составили протокол за мелкое хулиганство.

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