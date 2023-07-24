В Приморье вернут единую электронную визу для иностранцев

Иностранцы смогут находиться на территории России 16 суток. Фото: ПЕТЛИЦА Антон.

Уже этим летом возобновит свою работу единая электронная виза для въезда в Приморье. Ее смогут оформить иностранцы из 52 стран. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой правительство края.

В агентстве международного сотрудничества Приморского края, что визу можно будет получить через специализированный портал МИД России.

«16 суток – именно столько иностранный гражданин сможет пребывать на территории России с туристическими целями, с гостевым или деловым визитом, а также для участия в различных научных, культурных, спортивных и других мероприятиях», – уточнили специалисты.

В списке стран, жители которых смогут получить с августа единую электронную визу, Китай, КНДР и Япония. Планируется, что скоро к ним присоединятся еще Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Приморье – единственный регион, у которого и через который установлены связи с Китаем, Южной Кореей и Японией. Поэтому возобновление выдачи виз – важный шаг в укреплении сотрудничества между странами.

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