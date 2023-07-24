Дошло до перелома: в Приморье эскалатор травмировал ребенка

Прокуратура даст оценку безопасности подъемно-транспортного механизма. Фото: Иван МАКЕЕВ

Страшный инцидент произошел в понедельник, 24 июля, в одном из торговых центров Находки. Там ногу 10-летнего мальчика затянуло между ступеней эскалатора. В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Изначально мальчик просто споткнулся на эскалаторе и упал. В итоге его нога застряла в движущихся ступенек. Родители смогли вытянуть его оттуда, но оказалось, что у ребенка перелом. Его госпитализировали в больницу.

Теперь местная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет дана оценка безопасности подъемно-транспортного механизма.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что похожий случай произошел также в одном из торговых центров Владивостока. Там маленький ребенок серьезно повредил руку, катаясь на эскалаторе.

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