В Приморье пожарные помогли людям, попавшим в ДТП

Специалисты прибыли на место происшествия спустя 10 минут. Фото: принтскрин видео.

В районе Спасска-Дальнего пожарные помогли людям, попавшим в ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись на 530 километре федеральной автодороги А370 «Уссури» по направлению Хабаровск-Владивосток. Удар был настолько сильный, что одна из машин перевернулась, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

После вызова на телефон пожарно-спасательной службы, специалисты прибыли на место происшествия спустя 10 минут. Сотрудники МЧС России убедились в отсутствии розлива топлива и опасности возгорания, а также отсоединили аккумуляторную батарею для предотвращения дальнейшего замыкания электропроводки автомобиля.

В результате ДТП пострадал один из водителей, но от госпитализации отказался. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как большегруз улетел в кювет в районе перевала около села Суражевка Приморского края. Фура была не в самом лучшем состоянии – как минимум, полностью разбилось лобовое стекло.

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