Один из районов Владивостока остался без света из-за парусной яхты

Свет пропал 25 июля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

25 июля район Эгершельда во Владивостоке остался без света. Авария на электросетях? Да, вот только виновником этого происшествия стала парусная яхта, а точнее ее мачта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Редакции рассказали, что свет пропал в 11:41. Все потому что яхта оборвала мачтой два нижних провода линии электропередачи 35 киловольт.

– В настоящее время энергетики производят осмотр места повреждения, решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания. Время устранения повреждения – ориентировочно 4 часа. Сам виновник с места скрылся. На место вызвали полицию, работают специалисты службы безопасности Приморских электрических сетей, – рассказали в пресс-службе «ДРСК».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что во Владивостоке продолжают монтировать новые лотки тепловых сетей и камер на Партизанском проспекте. Именно от них будет зависеть теплоснабжение музейно-театрального комплекса, его строительство активно продолжается на сопке Орлиное Гнездо. Работы позволят не только провести тепло в новый объект, но также почти вдвое увеличат мощность теплоснабжения домов на Некрасовской, Партизанском проспекте, Гоголя и других улицах города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Специалисты объяснили, угрожают ли взрывы на японских АЭС Приморью

Радиационный фон в крае не превышен [постоянно обновляется] (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.