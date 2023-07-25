«Комфортная среда привлечет в край инвестиции»: Михаил Мишустин высоко оценил работу по благоустройству Приморья

За последние три года на территории края обустроено больше двух тысяч объектов. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

Во Владивостоке на Всероссийском форуме благоустройства губернатор Приморья Олег Кожемяко представил павильон края председателю Правительства России Михаилу Мишустину, рассказали в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Основным драйвером развития Приморья краевое правительство видит национальный проект «Жилье и комфортная среда». Его реализация на территории региона позволит не только удержать уже живущих в здесь людей, но и привлечет сюда жителей из других субъектов России.

В рамках проекта для создания комфортной среды за последние три года на территории края обустроено больше двух тысяч объектов – 380 общественных пространств и 1880 площадок. Эта программа крайне востребована у жителей края для прогулок и отдыха.

Три приморских объекта – видовая площадка на сопке Бурачка, сквер на Окатовой и сквер с китами вошли в список лучших муниципальных практик Минстроя России.

Губернатор подчеркнул, что реализовать эти проекты было бы невозможно без высокой активности и деятельной поддержки жителей Приморья. В этом году в голосовании по выбору новых мест для благоустройства приняло участие свыше 200 тысяч человек, на 65 тысяч больше, чем годом ранее. Это позволило правительству точно определить самые нужные объекты – скверы, парки, придомовые территории и смотровые площадки.

Край также подал 16 заявок на второй Дальневосточный конкурс по благоустройству, отметил Олег Кожемяко.

Значительную роль в реализации программы по повышению комфорта среды играют организации территориального самоуправления, которые самостоятельно разрабатывают проекты благоустройства своих районов, сел и городов, исходя из потребностей и интересов местных жителей. В настоящее время краевое правительство направило на реализацию проектов ТОСов 280 миллионов рублей, оказывает им методическую и правовую поддержку.

Михаил Мишустин после осмотра экспозиции высоко оценил результаты работы правительства Приморского края по повышению комфорта среды. Он подчеркнул, что они стали возможны благодаря продуманному подходу к мастер-планированию, в котором городские пространства меняются по желанию людей.

«Это оказывает весомое воздействие на возможности инвесторов привлечь средства в развитие туризма. Общее настроение создания комфортной городской среды привлечет сюда и инвесторов, и людей из разных регионов страны, благодаря чему еще краше станет как Приморский край, так и Дальневосточный федеральный округ», – сказал председатель Правительства РФ.

Напомним, что Правительством России по поручению Президента разработаны 11 стратегических инициатив, направленных на повышение качества жизни в регионах Дальнего Востока. В их число вошли меры по строительству доступного жилья, подготовке высококвалифицированных кадров, повышению мобильности населения, улучшению качества здравоохранения и реновации городов.

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