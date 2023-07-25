Высокая конкуренция: в столице Приморья подвели итоги конкурса по созданию комфортной городской среды

Форум прошел в стенах Дальневосточного федерального университета. Фото: Роман САВИН.

В дальневосточной столице состоялся Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторический поселений», участие в котором приняли около 1000 представителей органов власти, муниципалитетов, урбанистов, архитекторов, которые помогают улучшать свои населенных пункты. То, что подобное событие организовали в Приморье, еще раз доказывает, что край активно процветает, не только привлекает туристов, но и мотивирует местных жителей не покидать регион и совершенствоваться вместе с ним. О том, как прошло мероприятие, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С приветственным словом перед гостями выступил министр по развитию ДФО Алексей Чекунков, который отметил, что за четыре года, что существует Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды от Дальнего Востока «пробились» лишь 43 заявки. И чтобы большее количество жителей могли рассчитывать на преображение своей малой родины, президент России поручил запустить такое же соревнование отдельно для дальневосточников:

«Конкуренция высокая, учитывая отдаленность региона и разницу во времени. Поэтому было принято решение сделать для Дальнего Востока отдельный конкурс, где мы определяем еще 50 победителей за календарный 2023 год. И мы приложим все усилия, чтобы эта программа продолжалась. Она важна не только для округа, но и его жителей, которые видят, как их населенные пункты меняются, становятся комфортными для них и привлекательными для туристов».

Кстати, во втором конкурсе по улучшению городской среды для субъектов ДФО среди приморских городов и сел победу одержали семь населенных пунктов: Новошахтинский, Владимиро-Александровское, Лесозаводск, Большой Камень, Лучегорск, Арсеньев, Кавалерово.

В дальневосточном конкурсе по созданию комфортной среды победили семь приморских городов. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в рамках проектов по созданию комфортной городской среды в крае за три года создано 1880 благоустроенных мест, 380 общественных территорий, также благодаря программам Минстроя обустраиваются сопки и видовые площадки, а жители посредством грантов своими силами создают скверы для отдыха и прогулок.

«Мы как никто понимаем, что малые города

О благоустройстве края рассказал глава региона. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

– это каркас, который не дает рассыпаться отдельным элементам и держит их вместе. Благодарю всех активных участников сегодняшнего форума за их гражданскую позицию. Надеюсь, мероприятие даст нам возможность обменяться опытом и создать новые проекты. Уверен, эта хорошая традиция будет продолжаться», – добавил глава края.

О том, что в развитии малых городов немаловажную роль играют их инициативные жители, рассказала и директор АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова:

«Уже давно всем понятно, что конкурентоспособность города, региона, страны зависит не от сырьевых ресурсов, а от того, какое количество людей находится в креативном секторе и какие продукты они создают. Поэтому, когда мы говорим о развитии малых населенных пунктов, мы должны посчитать, какой процент жителей представляет собой творческий класс, именно они являются двигателями прогресса».

В развитии малых городов немаловажную роль играют их инициативные жители. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что малые города – опора нашей большой страны, так как они отражают многообразие, культуру, историю и традиции России, а также вносят значительный вклад в экономику.

Форум посетил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

«Зачастую такие населенные пункты больше всего нуждаются в поддержке государства, и мы создаем возможности, чтобы люди не уезжали, а оставались, работали и создавали семьи. Для многих комфортные условия связаны с жилищным вопросом, и государство ведет системную работу в этом направлении. Например, «Дальневосточной ипотекой» в регионах ДФО воспользовались более 73 тысяч семей. В прошлом году мы распределили ее на учителей и медработников, а также продлили на шесть лет», – добавил Михаил Мишустин.

Напомним, что в июне в Артеме сдали в эксплуатацию дом ЖК «Солнечный город», в который переселятся обманутые дольщики и приморцы из аварийного фонда. Всего ключи от новых квартир получит 41 семья.

Губернатор края отметил, что в бюджете есть все необходимые деньги для продолжения программы по переселению из аварийного жилья, которая в этом году завершилась досрочно. Он также добавил, что до конца 2023 «больной вопрос» с обманутыми дольщиками будет закрыт.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что в рамках федерального проекта по благоустройству во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в ДФО в 2023 году участие приняли 737 тысяч человек, 212 тысяч из них – приморцы:

«Люди активно принимают участие в том, чтобы их города и населенные пункты становились более комфортными и благоустроенными. Комфортная инфраструктура для жизни, доступность качественного образования для детей – все это залог того, чтобы молодые люди оставались жить и трудиться на благо родного края».

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