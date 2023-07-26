Очень жарко? По Приморскому городу разгуливает голый мужчина

Мужчина разгуливает голый средь бела дня. Фото: arstv1

В Арсеньеве мужчина средних лет прошелся голым на перекрестке улиц Ленинской и Жуковского в районе магазина «Центральный», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

Причина такого поведения неизвестна. Некоторые считают, что мужчина был психически болен, и ему требуется медицинская помощь. Кто-то из местных предполагает, что из-за сильной духоты и палящего солнца, мужчина не выдержал и решил раздеться. Нашлись и те, кто узнал этого человека и рассказали, что на самом деле он часто ходит голым по улице в состоянии алкогольного опьянения.

Это не первый подобный случай в Приморском крае. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о девушке, которая танцевала обнаженной на набережной Спортивной гавани. Инцидент попал на видео. Зрители собрались вокруг импровизированного шоу, внимание мужчин девушка гарантированно приковала. Один из них шлепнул героиню истории по ягодицам, после чего съемка прервалась.

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