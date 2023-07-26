Прокуратура в Приморье занялась случаями отравления детей жидкостями для розжига

По одному из случаев было заведено уголовное дело. Фото: ИВАНОВА Диана

Приморская прокуратура организовала проверку после отравления детей жидкостью для розжига. Один случай произошел 23 июля в Хасанском районе Приморья, сообщили в надзорном ведомстве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Семья, которая приехала на отдых в Андреевку из Хабаровского края, решила приготовить на костре пищу. В это время двухлетний мальчик нашел оставленную без присмотра бутылку с жидкостью для розжига и попил из нее, в итоге получил сильный химический ожог пищеварительного тракта.

Ребенка оперативно госпитализировали во Владивосток в краевую детскую клиническую больницу, где малышу оказали необходимую помощь.

После этого было заведено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Прокуратура Хасанского района взяла расследование на свой контроль.

Аналогичный случай произошел 25 июля на даче в районе поселка Соловей Ключ Надеждинского района. Здесь четырехлетний мальчик, мама которого ушла в магазин, а бабушки занимались в огороде, также нашел оставленную возле машины бутылку и отпил из нее. С острым отравлением ребенка госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2.

Прокуратура Владивостока начала проверку этого происшествия. Известно, что семья ребенка ранее на специальном учете не стояла. На мать мальчика составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Правоохранителями по этому факту проводится доследственная проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура Надеждинского района.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» спросила у заведующей Краевой детской консультативной поликлиникой Центра материнства и детства, врача-педиатра высшей категории, доктора медицинских наук Татьяны Васильевой, чем опасно отравление жидкостями для розжига костра, как избежать беды и что делать, если несчастье все-таки произошло

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