За две недели в Приморье четверо детей отравились жидкостью для розжига

Отравление можно заметить не сразу. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Теплые июльские дни манят приморцев на природу – поближе к морю, палаткам и шашлыкам. В последние годы разводить костры и мангалы стало популярно с помощью специальных жидкостей для розжига огня. Это быстро и удобно – плеснул на сложенные дрова, чиркнул спичкой и вот уже пляшет веселый огонек. Да и цены на яркие бутылочки, которыми заставлены целые полки в супермаркетах, совсем не кусаются.

Однако, если взрослые проявляют хотя бы немного беспечности в обращении с этой жидкостью, она превращается в смертельную опасность для детей. Только за последние полмесяца в больницы Владивостока попали четверо ребят, тяжело отравившиеся после того, как по ошибке выпили жидкость для розжига.

О том, как получается, что несовершеннолетние выпивают опасную жидкость, как предотвратить несчастье и что делать, если оно все-таки произошло, «Комсомольской правде – Владивосток» рассказала заведующая Краевой детской консультативной поликлиникой Центра материнства и детства, врач-педиатр высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Васильева.

Один ребенок семилетнего возраста выпил жидкость по неосторожности, приняв бутылочку с жидкостью для розжига за питьевую воду. После нескольких глотков появилось тошнота, рвота. У мальчика повредились легкие. Попытки стимулировать рвоту с целью очищения желудка закончились развитием тяжелой липоидной пневмонии. Малыш достаточно быстро был доставлен в токсикологическое отделение, в отделение реанимации и интенсивной терапии, где были предприняты все усилия для стабилизации состояния юного пациента. В настоящее время кризис миновал, мальчику оказывается интенсивная терапия, наметилась положительная динамика. Но лечение будет долгим.

Второй случай связан с ребенком раннего возраста (до 2-х лет). Точно такая же история – доступность бутылочки. Выпил до 30 миллилитров этой жидкости, появилось беспокойство, рвота. К счастью, мальчика достаточно быстро доставили в стационар, где провели промывание желудка. Аспирация не зарегистрирована. Но даже при отсутствии данного фактора у малыша развился токсический пневмонит. То есть, оказались повреждены не только слизистые ротовой полости и желудочно-кишечного тракта, но и легочная ткань.

И еще два таких же случая говорят о том, что проблема отравления жидкостью для розжига существует и является актуальной на сегодняшний день.

– Как получается, что дети пьют жидкость для розжига?

– В розничной сети продаются несколько видов жидкости для розжига. Чаще всего покупают жидкость на основе парафина. Она не имеет запаха, и она совершенно прозрачная. И емкости, в которых они продаются, очень напоминают бутылочку с детской водой и имеют такую же крышечку – в виде соски. К тому же часто они имеют яркую этикетку, как и детская вода. Видимо, это является причиной того, что дети тянут к ней руки. А малыши и вовсе все, что попадается на глаза, торопятся скорее попробовать. Жидкости на основе спирта и бензина имеют очень неприятный запах и отравления ими происходят крайне редко.

– Чем опасно попадание этого «ядреной смеси» в организм?

– Это опасный яд. Содержащиеся в нем токсины, эфиры вызывают очень тяжелые повреждения различных органов и систем, в том числе и легких. Если ребенок, особенно маленький, выпивает хотя бы несколько глотков этой жидкости, то могут возникнуть серьезные изменения в его состоянии – появляются интоксикация и рвота.

Нередко взрослые пытаются вызвать рвоту или в домашних условиях начинают промывать желудок. В итоге нередко возникает аспирация – токсические вещества попадают непосредственно в легкие и вызывают тяжелое повреждение дыхательных путей. Развивается так называемая липоидная пневмония, которая отличается очень тяжелым, осложненным течением. Таких детей сложно лечить, и нередко такие случаи заканчиваются печально.

Даже если не было аспирации токсической жидкости, то эфирные масла, попадая в желудочно-кишечный тракт, вызывают серьезные изменения со стороны легких, печени и других органов и систем организма. Степень повреждения зависит от возраста ребенка, от количества выпитой жидкости, от времени экспозиции раствора, от своевременности оказания медицинской помощи пострадавшему.

– Как предотвратить отравление ребенка химическими веществами?

Здесь все понятно. Родители несут ответственность за здоровье и безопасность детей. Никакие растворы – ни бензин, ни керосин, ни растворы для разведения красок, ни лекарственные препараты не должны быть доступны для детей. Прячьте подальше, чтобы у них не было ни малейшей возможности до них добраться.

– Каковы первые признаки отравления жидкостью для розжига?

– Первые симптомы токсического воздействия данной жидкости: ребенок может сильно заплакать, появляется повышенное слюнотечение, рвота, бледнеет кожа. Иногда угнетается сознание, появляется одышка – малышу тяжело дышать. Возникает осиплость голоса и так далее.

– Что делать, если несчастье все-таки произошло?

– Если ребенок по неосторожности все-таки выпил эту жидкость, нужно не паниковать. Пострадавшего необходимо максимально быстро доставить в любую ближайшую больницу для проведения осмотра. Если есть показания, то в условиях стационара ребенку проведут промывание желудка через зонд, что позволит избежать аспирации химического раствора в легкие.

Пострадавший должен быть обязательно госпитализирован, даже если его самочувствие на момент отравления и после оказания ему первой помощи, относительно благополучное. К сожалению, это бывает мнимое благополучие, потому что через несколько часов, иногда через сутки состояние может ухудшиться. Поэтому госпитализация обязательна!

При обращении в медучреждение обязательно возьмите с собой бутылочку, из которой пил ребенок. Это позволит установить, что это за жидкость и может помочь в определении тактики оказания медицинской помощи.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в детской больнице Владивостока спасали 20-дневного малыша, заболевшего COVID-19.

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