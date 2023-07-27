Трое полицейских спасли пенсионерку от мошенников

Мошенники работали по отработанной схеме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 27 июля во Владивостоке на улице Луговая трое полицейских помогли пенсионерке не стать жертвой мошенников. Женщина едва не лишилась 700 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД по Приморскому краю.

Преступники позвонили своей жертве на мобильный телефон и представились силовиками. Они сообщили, что пенсионерка якобы проходит свидетелем по уголовному делу и предложили ей перевести 700 тысяч на «Безопасный счет», для того чтобы не стать «подозреваемой».

Испугавшись и поверив мошенникам, доверчивая жительница Приморья стала выполнять их требования. Она купила кнопочный телефон, две сим-карты и взяла кредит в банке.

Женщина уже была готова перевести деньги преступникам, когда ее увидели трое полицейских, которые патрулировали район Луговой. Они посчитали, что пенсионерка странно себя ведет, подошли к ней и услышали, как ее по телефону запугивают уголовным делом.

Заподозрив, что с женщиной разговаривают мошенники, полицейские настойчиво попросили ее прекратить разговор и позвонили ее дочери, которая уговорила мать не переводить деньги преступникам.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о самых популярных схемах мошенников.

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