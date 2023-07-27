В Приморье спасатели помогли мальчику, застрявшему в грязевой яме

Мальчик вместе с друзьями пошел играть прямиком по своеобразному болотцу и застрял в трясине. Фото: принтскрин видео.

В четверг, 27 июля, в Арсеньеве спасатели помогли ребенку, который увяз в грязевой яме на дне осушенной городской реки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Неглубокая река Дачная наполняется дождями или водой из водохранилища около сопки Обзорная. Рядом с ней жители Арсеньева обустроили парк с искусственным «бассейном». Сейчас территорию благоустраивают. Перед началом ремонта, рабочие спустили воду и очистили шандоры от мусора и веток. На дне осталась только вязкая грязь.

Максим вместе с друзьями пошел играть прямиком по своеобразному болотцу и застрял в трясине. Кто-то из прохожих позвонил пожарным, которые примчались на помощь ребенку всего за 4 минуты. Они помогли мальчику выбраться и обмыли водой из крана пожарной машины. Все это время толпа ребятишек не отходила от своего друга, попавшего в беду.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что приморские спасатели вытащили рейсовый автобус из грязевого плена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Родилась в рубашке: жительница Приморья чудом выжила, получив гарпун в шею из-за спора об электричестве

Во Владивостоке врачи спасли женщину с пробитой шеей и сохранили ее щитовидную железу (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.