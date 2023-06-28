Родилась в рубашке: жительница Приморья Чудом выжила, получив гарпун в шею из-за спора об электричестве

Женщина поблагодарила врачей за спасение. Фото: пресс-служба Тысячекоечной больницы.

Жительница поселка Трудовое, которую ранили стрелой в шею, чудом осталась жива. Врачи провели необходимую операцию, сейчас председатель СНТ «ДЭПСС» идет на поправку и готовится к выписке. О том, как врачи спасали женщину, рассказали в пресс-службе Тысячекоечной больницы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Такое ранение считается смертельным, однако пациентке повезло, ведь стрела из ружья для подводной охоты не задела жизненно важные органы, частично пострадала правая доля щитовидной железы.

«Экстренно было проведено обследование, рентгенография, взяты анализы и принято решение срочно подавать пострадавшую в операционную», – поделился сосудистый хирург «ВКБ№2» Максим Ерёменко.

После того, как доктора убрали стрелу, они зашили края долек щитовидной железы. В общей сложности операция длилась полтора часа, но завершилась успешно и с минимальной кровопотерей.

«На утро пациентка уже улыбалась, спокойно разговаривала, прошла осиплость голоса, восстановилось глотание. Беспокоили только легкие боли в области послеоперационной раны. В принципе женщина родилась в рубашке», – добавил Максим Ерёменко.

Жительница поселка готовится к выписке и поблагодарила врачей за свое спасение:

«Когда все случилось, мы не ждали скорую, друзья привезли меня в приемный покой. Мне быстро сделали рентген, взяли анализы, запретили ходить самой, положили на каталку и провели операцию. Могу сказать только спасибо, врачи по максимуму старались сделать косметический шов».

Напомним, что вопиющая история произошла 25 июня. В тот роковой день пострадала не только председатель СНТ «ДЭПСС», но и другой житель поселка, получивший 60% ожогов тела.

Причиной конфликта между приморцами стали подозрения в адрес напавшего – якобы он ворует электроэнергию. Как рассказывал «Комсомолке» источник, по этому вопросу ведется судебный спор. Следователи же продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Другая сторона конфликта, а именно мужчина с гарпуном и огнеметом и его семья, утверждает, что нападавшего довели. Сын приморца рассказал, что председатель требует с них деньги.

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