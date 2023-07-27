У жителей появится комфортное место для отдыха и развлечений. Фото: администрация села Владимиро-Александровское.

Новый сквер, созданный благодаря федеральной поддержке, появится в селе Владимиро-Александровское Партизанского муниципального округа Приморья. Местные жители разработали проект по благоустройству, который стал одним из лидеров всероссийского конкурса. Благодаря инициативе они получат 50 миллионов рублей на реализацию идеи.

Сквер, со сказочным названием «Зазеркальный», по проекту сочетает в себе несколько зон: место для активного отдыха и занятий спортом, площадки для релакса и зона для малышей, территория с навесом и небольшой сценой, которую можно будет использовать для различных мероприятий, а также зона для проведения ярмарок и автобусная остановка.

Согласно концепции, новое пространство будет не только отображать богатую историю этого места, но и на контрасте «отзеркалит» ситуации с отсутствием современных благоустроенных мест в селе.

«В этом году планируется изменение административных границ поселения. Владимиро-Александровское станет частью более крупной структуры и ее административным центром, поэтому в селе необходимо создать образцовое современное пространство, которое будет работать не только на местных жителей, но и на приезжающих гостей из соседних поселений и туристов», – поделилась директор службы благоустройства Владимиро-Александровского сельского поселения Оксана Свирловская.

Проект разработан с учетом пожеланий местных жителей, реализовать его планируется в следующем году.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», победителями в конкурсе по благоустройству стали семь проектов из Приморья. Помимо Владимиро-Александровского, территории облагородят в Лучегорске, Арсеньеве, Новошахтинске, Большом Камне, Кавалерово и Лесозаводске. Правительство края активно поддерживает начинания местных жителей по модернизации общественных пространств.

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