В Петропавловске-Камчатском вандал побил окна недавно сгоревшего старейшего супермаркета

Вандал получил по заслугам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Петропавловске-Камчатском в районе СРВ 24 июля человек в балаклаве прилюдно подошел с молотком к недавно сгоревшему старейшему супермаркету города и начал наносить удары по окнам, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Акт вандализма закончить мужчине не дали. К нему подошли два человека, сняли с него балаклаву и несколько раз ударили по лицу.

Позже местные жители сообщили, что один из них был сыном хозяина супермаркета. Сейчас злоумышленник задержан, его личность пока неизвестна, однако жильцы дома на улице Сахалинская, 2 (к нему примыкает магазин), предполагают, что неизвестный может оказаться местным токсикоманом, который до этого уже портил чужое имущество.

В супермаркете в Петропавловске-Камчатском ночью 21 июля этого года случился пожар. Сообщение о нем поступило в управление МЧС 21 июля в 23:07. Спустя пять минут на место прибыли 33 пожарника и семь автоцистерн. Полностью огонь удалось ликвидировать в 4:06.

Пламя уничтожило внутренние конструкции магазина, а также частично деревянные конструкции жилого дома, который примыкал к магазину. Причины возгорания пока неизвестны, однако жители микрорайона имеют свое мнение на этот счет.

«У магазина есть соседи, они поменяли проводку, супермаркет же отказался ее менять. И той ночью проводка загорелась», – пишут местные.

Также во время пожара повредилась кровля жилого дома и три квартиры оказались залиты водой. Теперь жильцы этих квартир обратились с просьбой о расселении.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о сгоревшем дотла деревянном складе, в котором хранили пропан.

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